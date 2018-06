Sara Luciani e Manuel Buzzini : Cocaina e liti tra i due fidanzati, la terza persona dai carabinieri

L'amico racconta di essere stato con la coppia per un paio d'ore e poi lo avrebbero riaccompagnato a casa intorno alle 9.00, riferisce che i due litigavano spesso nell'ultimo periodo a causa dell'uso ancora di droga da parte di Manuel. L'autopsia infatti ha confermato l'uso di cocaina da parte del ragazzo che si è poi suicidato, intanto continuano le ricerche di Sara, gli inquirenti pensano che la ragazza si trovi incastrata nell'auto finita sui fondali del canale Muzza che a causa delle piogge diventa difficile da esplorare.

La terza persona vista da alcunia bordo della golf in compagnia di, esiste. E' l'amico della giovane coppia ed ha un volto e un nome e venerdì sera era con i due. Il ragazzo si è presentato alla polizia spontaneamente per raccontare la tragica storia dei due fidanzati, lui che si è tolto la vita a 31 anni nel cortile di casa della nonna in via Mantova, lei, che di anni ne ha 21,nel nulla, forse inghiottita dal canale Muzza, insieme alla Golf grigia del convivente.