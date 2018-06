Inchiesta sul carcere di Bergamo : Arrestati ex direttore e altre 5 persone, rapporti con la malavita

L'inchiesta ha coinvolto 27 persone di cui 6 quelle in stato di fermo e sarebbe partita in seguito all'arresto dell'imprenditore Gregorio Cavalleri, il 3 aprile 2017 indagato sulla realizzazione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, quest'ultimo avrebbe ricevuto favori all'interno del carcere per mano dell'ex direttore Porcino, il quale avrebbe conosciuto in un contesto di giochi al casinò di Saint Vincent persone appartenenti alla malavita in cui figura anche un certo Jordan di origini rom, entrambi intercettati. Porcino è accusato di corruzione, turbata libertà degli incanti (cioè dei contratti fra pubblica amministrazione e privati), peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato. Con lui altri 6 arrestati tra cui, il comandante e un commissario della polizia penitenziaria di Bergamo e il dirigente sanitario del carcere lombardo.

