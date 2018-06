Dramma per il campione di sci Bode Miller : La figlia di appena due anni annega e muore in piscina

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente ovvero come la piccola Emmy sia caduta in acqua, i soccorritori sono stati velocissimi ma la bambina purtroppo è deceduta in ospedale poco dopo.

- Tragedia per il campione americano di sci,, la cui figlioletta di appena due anni è morta in seguito ad annegamento nella piscina del vicino durante una festa. A comunicarlo è lo stesso campione olimpico in una nota: «».