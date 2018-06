Cina, infermiera ustiona con il phon un neonato : I medici costretti ad amputargli una gamba

Un video choc che riprende ciò che è accaduto in un ospedale cinese. Un'infermiera aveva usato il phon per asciugare tre neonati dopo averli lavati ma chiamata a fare altro ha dimenticato il phon acceso per quattro ore accanto ad un neonato di appena 4 giorni, il piccolo ha subito una grave ustione ed è stato immediatamente portato in sala operatoria dove i medici per salvargli la vita sono stati costretti ad amputargli una gambina. La famiglia del piccolo ha chiesto un risarcimento per poter provvedere al futuro del proprio figlio a cui nessuno potrà più restituire l'arto.