Anthony Bourdain: Lo chef compagno di Asia Argento si è tolto la vita con la cinta di un accappatoio

Anthony Bourdain, il celebre chef diventato una star della televisione e tanto amato dal pubblico si sarebbe tolto la vita nel bagno della camera del suo albergo usando la cinta di un accappatoio. Bourdain, compagno di Asia Argento da un anno e mezzo ha lasciato tutti senza parole, familiari e amici stretti hanno dichiarato che lo chef non aveva alcun motivo di togliersi la vita ma gli investigatori hanno affermato che non ci siano terze persone coinvolte. Per tale motivo il procuratore di Colmar ha dichiarato il caso chiuso. L'ultima foto che ritrae Bourdain è stata scattata proprio a Colmar, dinnanzi al ristorante Petite Venise. Per molti la sua morte resta comunque un mistero da chiarire.