Napoli : Salvatore Visone è il Parrucchiere gratis per le donne con pensione minima

Iniziativa a cui partecipano persone perbene senza approfittarne, così continua Salvatore : «Nessuno si è mai approfittato dell'offerta. Stiamo parlando di una categoria di persone molto dignitosa, che conosce il sacrificio, ha lavorato per tutta la vita e ora fa fatica ad arrivare non a fine mese ma a fine settimana... Voglio restituire un'immagine pulita di questa parte della città, che negli ultimi anni vive una rinascita. Ed è giusto che si sappia».

Il martedì taglio e messa in piega gratis per le donne che vivono di, questa è la solidale iniziativa è di undei Quartieri Spagnoli, a Napoli, che da tre anni porta avanti la "" mettendo il suo lavoro a disposizione di chi non può concederselo. Perè un gesto spontaneo che va avanti dall'ottobre del 2015 : «».