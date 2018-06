G7 : Il premier Giuseppe Conte preso per un braccio e trascinato via

Il premier portato via dal suo portavoce Rocco Casalino mentre parla con i giornalisti. La scena filmata al G7 in Canada durante uno dei punti stampa che dopo varie polemiche con gli esecutivi passati sono stati nuovamente organizzati da Palazzo Chigi. L’episodio però non è sfuggito al parlamentare del PD Michele Anzaldi che ha postato il video su Facebook aggiungendo un commento molto duro: «Mai visto un presidente del Consiglio così sotto tutela, mai vista un’arroganza del genere nei confronti dei cittadini e della stampa addirittura in una conferenza internazionale»