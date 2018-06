iOS 12 : Face ID multi-utente, chiusura App e aggiornamento automatico del sistema

WWDC18



La terza novità, è l' aggiornamento automatico del sistema, basterà attivare la funzione "Aggiornamenti Automatici" e il sistema iOS si aggiornerà automaticamente non appena Apple rilascierà i nuovi aggiornamenti di sistema.



Ieri Apple ha presentato iOS 12, come sempre in ogni Keynote, non tutte le novità vengono mostrate, come il nuovo, la nuova chiusura delle app e l' aggiornamento automatico del sistema. Ieri Apple ha presentato alil suo nuovo capolavoro,, come sempre e in tutti i suoi Keynote, qualche nuova funzione non viene mostrata, iniziamo con ilCon il nuovo, adesso, si possonoe non più uno solo come avviene adesso, come potete notare, l' impostazione, viene chiamataLa seconda novità non mostrata è la, adesso con iOS 12, andando nel multitasking, non si dovrà più premere sulle app aperte per far comparire la crocetta rossa, ma basterà semplicemente, fare uno swipe verso l' alto per chiuderle definitivamente.