Parata di vip a Toritto per Crown 81: Anna Falchi, Daniela Martani e Miky Falcicchio

Parata di vip a Toritto per il nuovo brand di abbigliamento moda e accessori, Crown 81. Ieri 3 giugno la celebre star della televisione italiana Anna Falchi e la deejay ed ex concorrente del Grande Fratello 9 Daniela Martani hanno partecipato, rispettivamente come madrina e presentatrice, al gran galà pugliese di kids fashion al Castello Ducale di Toritto su invito dell'imprenditore, ex modello e social manager barese Miky Falcicchio.

Bagno di folla e calorosa accoglienza per la mamma vip di Alyssa e l’ex pasionaria di Alitalia. Durante la conferenza stampa sono intervenuti il fondatore di Crown 81 nonché imprenditore e social manager pugliese Miky Falcicchio, la consulente di moda e serigrafa Anna Rosa Ricci, diversi addetti del settore moda e ovviamente la testimonial vip d’eccezione, che ha sfoggiato un look estivo fresco e leggero. Ha incantato tutti per la sua straordinaria bellezza e il suo fascino evergreen.





«La Puglia porta bene – ha esordito Anna Falchi - Mi sta veramente portando tantissima fortuna. Sono molto felice, quasi mi ha adottata. Ormai sono 6 mesi che frequento la Puglia, lo sapete mi vedete su Telenorba e sono testimonial di tante aziende». Per poi aggiungere: «Mi fa particolarmente piacere essere qui per il lancio di questo brand dedicato alla moda dei bambini e degli adolescenti, anche perché questo è un tema che mi sta molto a cuore avendo anche io una bambina di 7 anni... e i bambini sono molto esigenti. Quando si va a fare shopping o la mattina, decidono loro come si devono vestire. Da un anno a questa parte ormai faccio una piccola lotta con mia figlia». Diventerà una fashion blogger? «No – ha risposto la famosa attrice alla domanda della presentatrice dell’evento Daniela Martani -, sinceramente lo sconsiglio a tutti».





Dopo la conferenza stampa, i baby modelli e attori dell’Accademia Fatti per il Successo hanno sfilato sul red carpet, sfoggiando i primissimi e nuovissimi outfit della prima collezione primavera/estate del brand pugliese, che comprende cinque linee: baby/kids - uomo/donna - coordinati madre/figlia - padre/figlio e curvy.





«La sfilata dei bambini è la più bella – ha commentato a caldo Anna Falchi -, mette tutti d'accordo. Non mi aspettavo che uscissero bambini così piccoli e così coinvolti. Complimenti, è stata una sfilata fantastica, forse la più bella che ho visto in vita mia. Una sfilata spontanea, allegra e non artefatta».





Miky Falcicchio ha poi riservato una bellissima sorpresa alla madrina vip d’eccezione: una maglia personalizzata di Crown 81 dedicata alla figlia, Alyssa. L’evento Moda Bimbo 2018 si è poi concluso con le foto di rito di Anna Falchi, Daniela Martani e Miky Falcicchio con i baby modelli e i numerosi e calorosi presenti al gran galà pugliese.





BREVE STORIA DI CROWN 81





Crown 81 è un brand per l’infanzia, rigorosamente Italian Style, fondato dall’imprenditore, social manager ed ex modello pugliese Miky Falcicchio per soddisfare le esigenze di bambini, adolescenti e genitori che non vogliono mai rinunciare allo stile. Nasce dal concept FM, che ingloba imprese, aziende e piccoli commercianti del settore tessile e accessori moda che aspirano ad espandersi sul proprio territorio, perfezionando la propria vendita al dettaglio, assistiti e strutturati da un supporto nella comunicazione e promozione del brand. È un marchio interamente ideato e pensato per bambini e adolescenti dagli 0 ai 16 anni con lo scopo di esaudire i desideri più trendy. Si caratterizza oltre che per l’italianità dello stile, anche per la cura attenta alle rifiniture sartoriali e ai dettagli in tutte le fasi di lavorazione. Le materie prime e i semilavorati sono selezionati con cura e mediante criteri che rispettano un commercio consapevole. Gli accessori e inchiostri sono privi di nickel e ftalati. Comfort, creatività, qualità e praticità sono i quattro capisaldi del marchio, per garantire ai più piccoli la gioia e la libertà di essere bambini. Il brand è prodotto e confezionato in Puglia da New Art Generation della serigrafa Anna Rosa Ricci.