Ultimatum di Salvini all'Ue : o ci aiuta o sceglieremo altre vie

Domani si terrà a Lussemburgo il vertice dei ministri dell'Interno Ue dove si parlerà anche della revisione degli accordi di Dublino, proprio in materia di migranti.L'italia voterà 'no' perchè si tratta di modifiche che penalizzerebbero il nostro e gli altri Paesi del Mediterraneo : l'Italia non può essere trasformata in un immenso campo profughi.

IlMatteo Salvini ribadisce sula linea del governo italiano in materia di immigrazione clandestina : "".spiega che il fenomeno dei flussi deve essere gestito non solo dal nostro Paese, ma anche dagli altri partner europei.