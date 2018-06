iPhone SE 2 : Sul web nuove immagini di una pellicola protettiva dello schermo

Altre nuove indiscrezioni per quanto riguarda l', sul web compaiono nuove immagini di una pellicola protettiva dello schermo.

Come ormai è noto, il 4 Giugno, Apple presenterà al suo WWDC 2018, solamente novità software e non nuovi dispositivi come già parlato in precedenza dai rumors, come ad esempio il prossimo iPhone SE 2, intanto, continuano le indiscrezioni su di esso.

Oggi, grazie a Sonny Dickson, che ormai conosciamo tutti, arriva sul web una nuova immagine di una pellicola protettiva per lo schermo.

Come possiamo notare subito, il design, sarà simile a quello dell' iPhone X con la tacca in alto.