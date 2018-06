Quota 100 : Cosa significa la proposta di Di Maio sulle pensioni?

Per "quota 100" si intende la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, vale a dire che con 36 anni di versamenti e 64 di età, quindi molto prima quindi dei 67 anni richiesti dal 2019 per lasciare il lavoro. La quota 100 è molto conveniente per chi ha accumulato molti anni di contributi perché potrà certamente andare in pensione prima di quanto prevede oggi la legge Fornero.

