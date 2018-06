Chi Vincerà Amici 17? La finale lunedì 11 giugno tra Irama, Lauren, Carmen ed Einar

Ospiti della Semifinale sono stati Gianna Nannini, Beppe Fiorello, Fiorella Mannoia, Alvaro Soler, Fabrizio Moro e Diana Del Bufalo. Tutti i ragazzi hanno però già vinto... un contratto discografico per i quattro cantanti, mentre per Lauren c’è la proposta di entrare nel corpo di ballo dei professionisti di Amici. Chi è il favorito vincitore secondo le ultime quote per scommettere sull'allievo vincente di Amici 2018? Per i bookmaker non ci sono dubbi... è Irama, con Snai che ha offerto il trionfo del cantante a 1.40.





Non è della stessa opinione Maria De Filippi che durante la puntata di Verissimo Speciale Amici : “A differenza degli altri anni, quest’anno non è ancora chiaro chi sarà il vincitore... Ogni volta guardiamo le percentuali del televoto durante le gare e abbiamo notato che quest’anno c’è poco scarto tra un concorrente e l’altro”. Non ci resta che attendere la Finale di lunedì 11 giugno.

", l'annuncio arriva direttamente dadurante lain diretta su Canale 5, i finalisti scelti da professori, pubblico e commissione esterna sono Irama, Lauren, Carmen ed Einar, ad essere eliminata tra le lacrime è Emma.