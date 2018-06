Forte scossa di terremoto sull'Etna di magnitudo 3.3 : Panico e gente in strada

Catania - Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 questa mattina alle 9:40 tra Zaffarena e Milo sul versante est dell'Etna. La scossa ha avuto ipocentro ad una profondità di 5 chilometri ed è stata avvertita chiaramente dagli abitanti di diverse zone che per paura si sono precipitati in strada. Altre due scosse sono state registrate dall'Ingv, una precedente di magnitudo 2.2 alle 8:27 mentre l'altra di seguito di 2.0 alle 9:47 con profondità di 9 chilometri nella stessa area. Non risultano per fortuna danni a cose o persone.