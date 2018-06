Stupro di una 12enne a Castellammare di Stabia : fermati tre minorenni

La violenza era stata denunciata dalla vittima dopo un mese di silenzio. La ragazzina, a quanto pare, aveva accettato un passaggio in scooter da uno dei tre per andare a una festa, ma era stata invece portata in campagna dove il branco l'aveva violentata. Dai pochissimi elementi filtrati si sa che la giovane avrebbe deciso di denunciare gli abusi dopo un mese di silenzio perché convinta da insegnanti e genitori preoccupati per le sue condizioni emotive visibilmente alterate.





