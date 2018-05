Governo Lega M5S : Alternativa a Savona con stessa caratura

"O governo politico o voto". Questa è la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle, espressa da Luigi Di Maio, in merito alla possibilità di non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Carlo Cottarelli.





Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli non tornerà al Quirinale per sciogliere la riserva. Al Colle, si è appreso, Mattarella e Cottarelli hanno deciso insieme di non forzare i tempi per un eventuale governo politico. Il rallentamento non è stato deciso per problemi sulla lista dei ministri che lo stesso Cottarelli sta elaborando.

". Lo ha detto il leader della Lega. "", ha concluso.