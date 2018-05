Carlo Cottarelli a Montecitorio : Lega M5s e PD in piazza

"La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee". A chiarirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale spiega di non potersi alleare "con chi mi dice che l'Europa va bene così". E sottolinea che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per l'Italia sarebbe molto positivo, lui, Conte, Sapelli".





"Il Pd si mobilita a difesa della Costituzione, del Presidente della Repubblica e delle istituzioni e lo fa promuovendo per martedì in tante piazze italiane iniziative aperte a tutte le realtà democratiche, presidi e manifestazioni". Lo annuncia il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, aggiungendo che "venerdì 1 Giugno alle 17:00 sarà la volta di due grandi manifestazioni a Roma e a Milano".





"Se parte un governo legittimato dal Parlamento, scatta il secondo mandato. Se non c'è un governo legittimato, si va con liste uguali e gli stessi candidati delle ultime elezioni e si torna a votare". Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, a "Matrix" in onda su Canale 5. 'Con la Lega realizzare il contratto in commissione'. Il leader pentastellato poi invita alla mobilitazione: 'Il 2 giugno tutti a Roma per una grande manifestazione'.





"Per Salvini e Di Maio la vita è una diretta Facebook, un mi piace. I grandi statisti che dovevano portarci nella Terza Repubblica ci stanno riportando alla terza media". Lo dice Matteo Renzi su Facebook. "Sono la negazione di ciò che serve all'Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza e prepararci - annuncia il leader del Pd - alla campagna che sarà tutta su questo: Europa sì-Europa no".





"L'impeachment al Presidente della Repubblica? Io faccio una cosa se ne sono convinto. Non è una guerra tra me e Mattarella. Dico solo che il Capo dello Stato si è preso una grossa responsabilità". Lo ha detto Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque. Il leader della Lega, chiedendo l'immediato ritorno alle urne, ha poi aggiunto: "Le prossime elezioni saranno un referendum tra chi difende le banche e chi difende gli italiani".

Il presidente del Consiglio incaricatoè giunto a Montecitorio ed è al lavoro nella stanza che gli è stata messa a disposizione alla Camera. Cottarelli è giunto a piedi, ed è entrato nel Palazzo da un ingresso laterale.