M5s : Giuseppe Conte sarà premier di un governo politico

E' Giuseppe Conte il premier indicato dai leader di 5 stelle e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche Matteo Salvini ha fatto il nome di Conte : "Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di Giuseppe Conte che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. È cresciuto a San Govanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un rigore dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista morale. È uno tosto, lo conoscerete se il presidente riterrà di sciogliere la riserva su di lui".





A quanto si apprende, i contatti tra il segretario leghista e il capo del Movimento 5 Stelle sono costanti. Giuseppe Conte non ha mai fatto politica, ha 54 anni ed è nato a Volturara Appula in provincia di Foggia ed è un avvocato civilista e insegnante di diritto. Le sue esperienze lavorative e di studio sono la laurea in Giurisprudenza del 1988, gli studi di perfezionamento a Yale e alla New York University e le docenze di Diritto Privato all’Università di Firenze e all’università LUISS di Roma. Giuseppe Conte lavora come avvocato a Roma e ha un suo studio legale, è anche avvocato patrocinante in Cassazione.

Il, Luigi Di Maio, all'esterno del Quirinale dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica, ha annunciato : "".