Terremoto Piacenza: scossa di magnitudo 4.3, nessun danno segnalato

Il sisma è stato registrato alle 18.41 nella zona di Gropparello, Ponte dell'Olio, Bettola, in provincia di Piacenza. Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Piacenza. Secondo le rilevazioni dell'Ingv la scossa, avvenuta alle 18:41, ha avuto una magnitudo 4.3 nella scala Richter, con epicentro nella zona di Gropparello a una profondità di 28 chilometri.





A Piacenza città la scossa è stata avvertita soprattutto ai piani alti dei palazzi. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è già attivata per verificare se in seguito alla scossa si sono verificati danni a persone o cose. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.