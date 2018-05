Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori sorride grazie alla figlia Vittoria

Qualche giorno fa Francesca ha scritto una lettera alla Gazzetta dello sport assieme ai genitori di Astori in cui ringrazia tutti per la vicinanza: “Grazie è una parola semplice ma unica, come Davide”.

deve riprendersi dalla tragedia dopo la scomparsa del fidanzatoe cerca di farlo partendo dallaVittoria. Il capitano della Fiorentina è scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo a soli 31 anni e in molti si chiedono ancora come sia stato possibile. La Fioretti, ex gieffina, è stata piacevolmente sorpresa dal settimanale “” mentre si distrae in un parco diproprio con la piccola, mentre giocano divertite sulle giostre e lei sorride.