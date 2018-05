Strage in Texas : Amanda Simpson non torna con l'ex e lui uccide i tre figli e il nuovo compagno

La donna - Amanda Simpson - ha parlato poco dopo essersi ripresa da un intervento per rimuovere un proiettile dalla sua spalla, lei è l'unica sopravvissuta e nel video accusa il giudice perchè lo aveva avvertito degli abusi subiti del'ex marito Justin Painter che hanno successivamente portato al divorzio.





Amanda Simpson ha detto anche che il suo ex marito si era arrabbiato con lei dopo una telefonata di martedì in cui lei sosteneva di non voler più avere alcun tipo di relazione con lui: «A lui questa cosa non è piacuta».

Insuuna donna che è stata ferita dall'prima che quest'ultimo uccidesse il suo fidanzato, i suoi tre figli e si togliesse la vita sparandosi nella piccola città di, in, mercoledì mattina : «