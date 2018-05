Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ... è finita, a Belen vorrò sempre un gran bene

Poi sottolinea su Silvia : "Ma con lei ho sbagliato. Sono uscito dal carcere ed è come se nella mia mente ci sia stato uno 'scatto meccanico'. Lei è corsa ad abbracciarmi, io ho guardato fotografi e cameraman. Lei è diventata trasparente e le uniche parole che ho detto dinanzi a una fan che urlava: 'Corona, sei un mito', sono state: 'Lo so!'. Mi spiace, ma avevo da subito fame di vita. E non degli abbracci di Silvia".





Sulla sua ex Belen Rodriguez ci tiene a spiegare il loro attuale rapporto dopo che i due sono stati avvistati insieme : "La crisi tra me e Silvia era preesistente. Belen è una persona con cui ho passato quattro anni importantissimi della mia vita. Con cui stavo per avere il mio secondo figlio. E alla quale voglio e vorrò sempre un gran bene. Innamorato ancora di lei? Assolutamente no. L'ho incontrata per caso con il fidanzato, Andrea Iannone. L'ho salutato cordialmente. Lui idem. Mi ha fatto sorridere perché ha esordito con la sua erre moscia dicendo: 'Buongiorno signor Corona'. Gli ho fatto i complimenti per la sua annata che è anche un po' la mia... Quando lo vedo correre, mi sento io su quella moto".





Infine sulla sua ex moglie Nina Moric : "Vorrei aiutarla a recuperare il rapporto con nostro figlio Carlos Maria. Ci sto provando con gli assistenti sociali, non è facile. Ma è una mamma e va rispettata. Spero però che lei cambi in positivo. Non per me, per Carlos. Mio figlio ha un'intelligenza sopra la media. Tra le tante cazzate che ho fatto, lui è il mio gol più bello".