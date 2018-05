A Seattle Amazon tax per aiutare i senzatetto

Stati Uniti, Seattle approva l'Amazon tax per aiutare i senzatetto... Il consiglio comunale di Seattle approva la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il provvedimento passa ora alla sindaca Jenny Durkan.





A Seattle via alla "" - l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i. L'Amazon tax prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente delle aziende con almeno, in questo modo si otteranno 50 milioni di dollari l'anno, ma Amazon si dice "delusa" e "preoccupata".Jeff Bezos parla di preoccupazione per il "" nella città. Il vicepresidente di Amazon, osserva come la crescita delle entrate della città abbia superato quella della popolazione: "". Contro Amazon tax anche il sindaco Jenny Durkan, che ha espresso perplessità sulla misura.