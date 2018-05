Pozzuoli : Muore a 17 anni mentre gioca la partita di calcetto

Oggi un 17enne ha perso la vita durante un partita di calcio con agli amici del quartiere., il giovane G.C. non sembrava avere alcun particolare problema, ma durante la partita è crollato e i inutili sono stati i soccorsi del personale del 118 che a lungo ha provato a rianimare il 17enne che frequentava il terzo anno dell'istituto Pitagora nel rione Toiano.

