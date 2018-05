ISIS Parigi, accoltella passanti in centro : un morto e 4 feriti

La polizia ha reagito in pochi secondi, uccidendo l'assalitore, ma uno dei cinque feriti, due dei quali versano in gravi condizioni, è morto . I 4 feriti sono fuori pericolo, la persona uccisa è, invece, un uomo di 29 anni e non una donna, come riportato inizialmente. La vittima stava passeggiando in rue Monsigny quando è stato aggredito dall'assalitore con un coltello. L’aggressore avrebbe urlato « Allah akbar » e la procura anti-terrorismo ha aperto un’inchiesta, sospettando un atto a matrice jihadista , tanto più che in serata è arrivata anche la rivendicazione dell’ Isis .

Paris Terror Attack:

- At least 2 dead, including attacker, after man stabs multiple people in Paris

- 8 wounded, including 2 people who are in critical condition

- Witnesses say that the attacker yelled "Allahu Akbar"

- Police shot the attacker deadpic.twitter.com/d07CIa4D5S