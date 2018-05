Inter Sassuolo diretta streaming gratis : Come vedere la partita in TV

L’Inter deve assolutamente vincere per giocarsi fino all’ultima giornata un posto in Champions League, mentre il Sassuolo è matematicamente salvo e non ha più nulla da chiedere al campionato. Nerazzurri che vogliono riscattare l'ultima sconfitta casalinga contro la Juve, emiliani che vogliono invece dare seguito al momento positivo.





Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi

Sassuolo (3-5-2) Consigli; Lemos, Acerbi, Letschert; Adjapong, Missiroli, Sensi, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano





Inter Sassuolo diretta streaming gratis - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Inter-Sassuolo è la secondadella 37esima e penultima giornata di. Si giocherà alle 20.45 a San Siro e sarà arbitrata da Rosario Abisso. Nonostante i neroverdi siano già aritmeticamente salvi, non è una sfida semplice per la squadra di Spalletti: nei nove precedenti incontri, cinque vittorie per l'Inter e quattro per il, di cui due sono arrivate proprio negli ultimi due confronti a San Siro.