Silvio Berlusconi si può candidare : Il Tribunale di Sorveglianza lo riabilita

Come riporta il Corriere della Sera, se si dovesse andare alle urne Berlusconi avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera o al Senato. I legali di Berlusconi avevano depositato l'istanza presso il Tribunale il 12 marzo, quattro giorni dopo la scadenza dei tre anni dall'espiazione completa previsti dalla legge per presentare la domanda. Contro gli effetti negativi della legge Severino, gli avvocati di Berlusconi avevano anche fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che la norma avesse prodotto un effetto retroattivo sulla posizione giuridica del loro assistito. La decisione è prevista in autunno.