Picchiato perché difendeva un autista dell'autobus : Mi hanno pestato - Video

Tre auto in doppia fila impediscono il passaggio dell'autobus, l'autista del 649 suona il clacson. Due dei proprietari escono dal bar e spostano le macchine. La terza auto, una Smart, rimane lì. L'autista insiste a suonare. Due fratelli, italiani, sui 20 anni, seduti a un tavolino, restano a guardare la scena divertiti: la Smart rimasta in doppia fila è la loro. L'autista del 649 insiste, preme sul clacson, poi apre le porte anteriori, chiede di spostare la Smart. "Siccome avevano un atteggiamento minaccioso ho deciso di intervenire, ho detto loro "ragazzi, siamo in tanti sull'autobus a dover tornare a casa. Spostate la macchina". Ma quelli mi rispondevano 'che c.. vuoi? Fatti i c... tuoi'... Mi sono ritrovato a terra mentre questi due mi colpivano con calci e pugni, più vedevano sangue e più picchiavano. Poi mi sono alzato ancora pieno di sangue e hanno continuato a minacciare me e la mia ragazza".

