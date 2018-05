Figc : Giancarlo Abete è l'unico candidato

Le tre componente vogliono l’Assemblea elettiva per mettere fine al commissariamento in corso della Figc. Sibilia, Gravina e Tommasi, sostenendo Abete, vogliono interrompere al più presto la fase commissariale con la forza di oltre il 70% nel sistema elettorale della federazione. Abete rimarrebbe in carica fino al 2020, termine del quadriennio olimpico. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro per definire la raccolta delle firme per chiedere, come da statuto Figc, l’assemblea per il voto e per disegnare quella che, nelle intenzioni dei tre presidenti delle componenti, dovrà essere la nuova governance della Federcalcio.

Il già presidente della Figcdimessosi dall’incarico dopo il fallimento della Nazionale Italiana nel Mondiale brasiliano il 24 giugno del 2014, è l'unico candidato di chi chiederà di tornare al voto il prossimo agosto. Sibilia (), Gravina (o) e Tommasi () hanno trovato l’accordo al termine del nuovo vertice di questa mattina a Roma.