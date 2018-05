India : Mamma 23enne perde l'equilibrio sui tacchi, il figlio di 6 mesi le cade dal balcone

Femida Shaikh aveva appena partecipato ad un matrimonio e per l'occasione aveva indossato tacchi alti, poco dopo si è ritrovata a passeggiare sul balcone dove ha perso l'equilibrio e per non cadere lei ha lasciato cadere il piccolo Mohammed. Il bambino è stato subito soccorso ma purtroppo senza risultati, era già morto a causa di un trauma spinale che lo ha ucciso sul colpo. Le autorità dopo i dovuti accertamenti hanno dichiarato che si è trattato di un incidente.

- Una tragedia senza precedenti. Una giovane23enne, Femida Shaikh, perde l'equilibrio sui tacchi alti a cui probabilmente non era abituata, tra le braccia ha suo, lei sporge e il piccolo cade dal balcone. Il bambino è morto sul colpo dopo un volo dal secondo piano di un palazzo.