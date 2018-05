Cattolica : 31enne non rientra a casa e inventa uno stupro per giustificarsi con genitori

La 31 marchigiana ha raccontato di essere stata violentata da quattro persone, un gruppo di giovani, presentandosi alla Tenenza di Cattolica il 25 aprile, festa della Liberazione, ma non riuscendo ad indicarne l'identità. Ai carabinieri, il racconto della 31enne non era chiaro per cui hanno fatto ulteriori accertamenti scoprendo che era tutta un'invenzione. Lo scopo era giustificare ai genitori il suo non rientro a casa mentre era in compagnia del fidanzato.

