Casamonica, il raid nel bar di Roma, due arresti : Parla la vittima disabile... Nessuno mi ha aiutato

La giovane disabile racconta che il locale era pieno ma nessuno dei presenti è corso in suo aiuto, stavano li, fermi a guardare: "Sono entrata subito dopo quei due. Hanno cominciato a toccare tutto, espositori, caramelle. Poi uno si è girato verso di me e ha insultato i romeni. Dopo le mie parole, hanno preso i miei occhiali da sole, mi hanno spintonato e fatto cadere. Non chiamare la polizia. Mi ha sferrato dei calci sul fianco. Mi sono fatta tre settimane in ospedale. Quei due erano ubriachi, forse anche drogati. Mi sono sentita sola, il bar era pieno di clienti e nessuno ha mosso un dito per aiutarmi", racconta la giovane, ancora visibilmente turbata.





Intanto, interviene anche Nando Casamonica, fratello di Vittorio, il quale afferma che i due arrestati non fanno parte della famiglia Casamonica. Ecco cosa dichiara Nando Casamonica: "Conosco i gestori del bar, sono brave persone. Chi ha fatto questo andrebbe punito. Non sono dei Casamonica, ma se lo fossero a loro bisognerebbe spezzare le gambe".

Il raid deiavvenuto in un bar diche ha portato all', i quali oltre a distruggere il locale hanno usato violenza contro i proprietari e unache in quel momento era presente nel locale. Proprio quest'ultima racconta la vicenda: "", sono queste le parole della giovane disabile che hanno fatto scattare la violenza dei due uomini, i quali l'hanno picchiata a calci e pugni, poi uno dei due si è sfilato la cinta dai pantaloni per frustarla.