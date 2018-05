Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, le foto dell'incontro segreto : A Fabri non rinuncio...

Mentre Silvia Provvedi ci ripensa e torna a casa da Fabrizio, Belen rilascia una dichiarazione a riguardo: “L’affetto col tempo si evolve. A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene”.

Al centro del gossip da ormai molte settimane,riguardo all'ipotetico incontro segreto tra i due ex che ha fatto tanto arrabbiare la fidanzata di lui, Silvia Provvedi, che si era rifugiata dalla madre lasciando la casa in cui viveva con l'ex re dei paparazzi. In realtàsi sono ritrovati per caso in un noto hotel entrambi accompagnati dalle rispettive famiglie e da persone civili, in amicizia hanno trascorso un lungo pomeriggio insieme.