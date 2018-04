Tiziana Maurizi, la 62enne che si è data fuoco è morta : Truffata da un guaritore

Gino Antichi a cui l'uomo ha chiesto aiuto racconta: «Erano le 7,20 e mi preparavo a uscire quando ho udito il citofono. Ho aperto e mi è apparsa una persona sconvolta. Tra l’altro un mio conoscente, perché anche io mi dedico ogni tanto alle passeggiate nei dintorni. L’ho fatto entrare, mi ha spiegato l’accaduto e, con mia moglie, non ho perso tempo. Abbiamo subito chiamato i soccorsi». Adesso è caccia al presunto guaritore truffatore.

- E' morta, 62 anni, la tabaccaia che si è data fuoco in un parcheggio diventando una torcia umana dopo essere statada un presunto guaritore che in cambio di una cifra dile aveva promesso di guarire il marito. Era depressa e disperata, Tiziana, tanto da compiere un gesto estremo che le è costato la vita, l'uomo che le ha prestato i primi soccorsi mentre faceva jogging come ogni mattina, è completamente scioccato.