Milano : Studentessa 21enne accoltellata da due extracomunitari mentre rientra a casa

Una notte di aggressioni violente e mortali, un bengalese è stato rapinato e ucciso a coltellate, mentre un rumeno è deceduto in ospedale in seguito ad un'aggressione subita da un altro straniero e ancora un uomo senza tetto si trova in pericolo di vita all'ospedale dopo aver subito un'aggressione.

Una notte quella appena trascorsa a Milano fatta diin varie zone. Una giovanedi 21 anni è stataall'addome dopo aver subito un'aggressione da parte di due extracomunitari che volevano derubarla. La giovane è stata trasportata alla clinica Città Studi in condizioni gravi ma per fortuna le sue condizioni sono risultate meno gravi dopo un primo quadro clinico, la studentessa è fuori pericolo.