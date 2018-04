Festa Repubblica e Lavoro : Sbagliato tenere i negozi aperti 25 Aprile e 1 Maggio

Per la Camusso "è straordinariamente importante riparlare di democrazia e libertà" durante la celebrazione del 25 Aprile. "I segnali di intolleranza razzismo e neofascismo che abbiamo visto in questi mesi non sono un pericolo da sottovalutare. Quest'anno celebriamo il 25 Aprile nell'anno del settantesimo della Costituzione, aver liberato il Paese ci permette ora di vivere in un luogo democratico e libero", ha sottolineato.





Il 25 Aprile e il 1 Maggio quasi 5 milioni di italiani lavoreranno, soprattutto quelli del settore alberghiero/ristorazione, i commercianti e anche la Pubblica amministrazione, la sanità e i trasporti.





Le regioni italiane dove il lavoro festivo è più diffuso sono quelle dove la vocazione turistica/commerciale è prevalente: Valle d'Aosta (29,5% occupati domenicali sul totale dipendenti presenti in regione), Sardegna (24,5%), Puglia (24%), Sicilia (23,7%) e Molise (23,6%).