Bullismo a scuola: 17enne di Lecce aggredito e filmato dai compagni

Il 17enne avrebbe subito soprusi, umiliazioni e botte fin dall'inizio dell'anno scolastico, l'avvocato Giovanni Montagna che ha presentato un esposto in Procura : "Gli toglievano la maglia e la usavano come cancellino della lavagna. Non solo aggressioni - sul suo corpo c'erano segni che lui ha sempre cercato di minimizzare - ma anche umiliazioni per il 17enne aggredito in classe a Lecce... E' un ragazzo molto introverso, chiuso ma che ha sempre avuto un brillante rendimento scolastico. Da settembre, da quando sarebbero iniziati questi episodi, invece è calato notevolmente".





La mamma del ragazzo si è accorta della cosa quando ha ricevuto un WhatsApp con un video che ritraeva il figlio vittima di un compagno che lo prendeva a calci e lo minacciava con una sedia, quando la mamma ha chiesto spiegazioni, il giovane preso di mira dai bulli ha cercato di minimizzare.

I genitori di un 17enne hanno presentato un esposto innel qualeche il figlio sarebbe stato vittima di atti diil minore sarebbe stato picchiato e umiliato dai compagni di classe. Alla denuncia hanno allegato anche unin cui si vede uno studente che aggredisce il compagno tirandogli calci e minacciandolo con una sedia.