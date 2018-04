Siria, scoperta choc, trovata fossa comune sotto un campo di calcio : Forse 200 corpi

La fossa oltre ad essere nei pressi dell'ospedale dove i combattenti si erano stabiliti nel 2017 prima che venissero cacciati, è stata scavata sotto un campo di calcio.

Scoperta choc in Siria, a, ex capitale dell', dove è stata rinvenuta una fossa comune che potrebbe contenere oltre. La fossa che si trova nei pressi dell'ospedale, come dichiarato da un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, ha portato alla luce finora 50 corpi tra ribelli e civili ma sarebbero molti di più.