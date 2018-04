Allison Mack di Smallville incriminata per traffico sessuale

Ad annunciarlo è il Dipartimento di Giustizia Usa in un comunicato e secondo la Cnn, Allison Mack farebbe parte dell' organizzazione Nxivm che si dedicava, tra le altre attività, anche allo sfruttamento sessuale di giovani donne. Allo stesso tempo, è stato incriminato anche il fondatore di Nxivm, Keith Raniere. Un portavoce dell'attrice non ha per il momento commentato la notizia.

