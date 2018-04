Sanità : 6mila italiani con Aids ... ma non lo sanno

Complessivamente in Italia le persone che vivono con l'Hiv sono circa 130mila - spiega Vincenza Regine, ricercatrice dell'Iss : "Di questi, 15mila non hanno ricevuto una diagnosi. Nell'Unione europea si stima che i casi non diagnosticati siano 101mila, di cui circa il 33% in fase avanzata". Il dato italiano al di sopra la media europea, anche se "va considerato che quello del nostro Paese si riferisce agli anni tra il 2012 e 2014 mentre quello europeo al 2016. E sappiamo che a livello europeo il numero dei casi non diagnosticati è in calo".