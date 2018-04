Toritto, la discesa in campo di Miky Falcicchio per il bene del territorio e valorizzare i giovani

Miky Falcicchio ha deciso di scendere in campo a livello politico in vista delle imminenti elezioni amministrative 2018 nel suo paese natale, Toritto. Dopo aver fondato Fatti per il Successo Academy e ideato il brand di abbigliamento per bambini Crown 81 , il giovane imprenditore e social manager bareseha deciso di scendere in campo a livello politico in vista delle imminentinel suo paese natale,





Mister Italia 2010, ha annunciato a sorpresa la sua discesa in campo durante un'intervista concessa a Il vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile,, ha annunciato a sorpresa la sua discesa in campo durante un'concessa a Igossip.it





Perché ha scelto di candidarsi alle elezioni comunali 2018 a Toritto? Quale candidato sindaco sostiene? Quali sono i suoi obiettivi? Ecco cosa ha dichiarato: "É stata una decisione non facilissima, perché ho dovuto rinunciare a molti impegni e futuri progetti, ma il bene per il mio territorio e la valorizzazione dei tanti giovani (e soprattutto di talento) torittesi meritano una possibilità, la stessa che io ho cercato fuori dal mio paese, ma che oggi vorrei sostenere con forza e ogni mezzo".

Il titolare dell'Accademia Fatti per il Successo ha proseguito: "Ho deciso di sostenere la prima candidata sindaco donna nella storia del nostro comune, perché credo fortemente nel suo programma e volontà di impegnarsi per il territorio. Scendo ufficialmente con Marianna Scarangella sindaco per iniziare un percorso di evoluzione territoriale non solo bello da visitare, ma anche fortemente artigianale e commerciale. Sosterrò una donna, perché le più grandi rivoluzioni iniziano sempre con un atto di coraggio".