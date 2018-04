Mi hai rigato la macchina : vicina di casa picchia e manda in ospedale bimbo autistico

La madre del bambino provata per quanto accaduto ha spiegato: "Ha aggredito nostro figlio perchè gli avrebbe graffiato la macchina dopo averle lanciato contro le chiavi. Mio figlio l'ho trovato steso a terra, con lei sopra che lo picchiava, gli tirava i capelli e lo prendeva a schiaffi. Una scena che non si può dimenticare". Il bambino è stato medicato al pronto soccorso ma in seguito è stato ritenuto opportuno il ricovero nel reparto di pediatria poichè gli insulti pesanti e le botte della donna hanno danneggiato la psiche del ragazzino già molto debole a causa dell'autismo.









Sconcerto ain provincia didove una donna, vicina di casa avrebbee insultato undi 13 anni accusandolo di averle graffiato la macchina con delle chiavi di gomma. I genitore del 13enne hanno sporto denuncia nei confronti della donna mentre la magistratura si sta occupando del caso.