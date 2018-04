Velletri, il nuovo video choc sul web di bullismo a scuola : Prof ti sciolgo nell'acido

L'atteggiamento del giovane peggiora e sentendosi un grande continua a minacciare la prof: "Mo' ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vede'?. Non mi provoca' professore' che poi la macchina non te la ritrovi. Che fai? Chiami il preside e mi fai boccia'? Va bene, perdo un anno". Le cose peggiorano e il ragazzo si alza per affrontare la professoressa che intanto esce a chiamare il preside. E' a questo punto il ragazzo sfoga la sua rabbia prendendo a calci la porta dell'aula. La Procura apre così un'indagine per "oltraggio a pubblico ufficiale", gli inquirenti accerteranno le modalità con cui è stato realizzato e diffuso il video che dura circa 10 minuti e se la docente in seguito sia stata ancora vittima di minacce.

: La Procura apre un'indagine in seguito alapparso sul web e diventato virale riguardo all'ennesimo episodio dia scuola. I fatti risalgono a circa un anno fa ma solo adesso è diventato virale e ciò che si vede e si sente è davvero scioccante. Il tutto è accaduto in un, ai danni questa volta di una, nel video girato con uno smartphone si vede un ragazzo minacciare la prof: "Te faccio scioglie in mezzo all'acido, te mando all'ospedale professore'". L'insegnante in seguito all'ennesima nota lo minaccia di mandarlo dal preside ma il ragazzo dandosi delle arie risponde sdegnato: "Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto? Ma voi volete proprio finire all'ospedale. Ti faccio squaglia' in mezzo all'acido, ti faccio squaglia'", rimanendo seduto mentre i compagni ridono.