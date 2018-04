Silvio Berlusconi apre a un governo con i M5S : Per Di Maio è lontano dalla realtà

Silvio Berlusconi sottolinea : «I veti sono venuti a noi dai Cinque Stelle. FI e il suo presidente non hanno mai posto veti all’alleanza di centrodestra con i Cinque Stelle e casomai hanno insistito sul fatto che il centrodestra è la coalizione vincente e spetta a noi indicare il candidato presidente del Consiglio. La Lega, avendo avuto più voti, deve esprimere questo candidato». Matteo Salvini ha dato disponibilità esplicita a fare un governo con i 5 Stelle, oggi è previsto un secondo giro di colloqui.





Ma il Movimento prende le distanze: «Di Maio ha tacciato la coalizione di centrodestra di essere artificiale. È lontano dalla realtà. Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese, non credo sia questo il momento per dichiararlo. Vedremo come avanzerà la consultazione».

Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi parlamentari di Camera e Senato Giorgio Mulé : «». La prima giornata didella seconda carica dello Stato non smuove la situazione e nemmeno provoca cambiamenti di fondo nella linea di