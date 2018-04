Corea del Nord Stati Uniti : Donald Trump verso Kim Jong Un

Donald Trump è fiducioso ed insiste sulla sua politica di avvicinamento alla Corea del Nord. "Se l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un non sarà proficuo me ne andrò" ha detto il presidente degli Stati Uniti nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, nella sua residenza di Mar-a-Lago. "La campagna di massima pressione sulla Corea del Nord continuerà fino alla denuclearizzazione" ha aggiunto.





Il presidente degli Stati Uniti su Twitter conferma l'incontro fra il direttore della Cia e il leader nordcoreano era stato anticipato dal Washington Post. : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-un in Corea del Nord la scorsa settimana. L’incontro è andato molto bene e si è instaurata una buona relazione. Dettagli del vertice sono in risoluzione proprio ora. La denuclearizzazione sarà una cosa magnifica per il mondo, ma anche per la Corea del Nord!”. Non accadeva dal 2000, quando Madaleine Albright, segretario di Stato dell'amministrazione Clinton, ebbe un faccia a faccia con il padre del giovane dittatore, Kim Jong-il.

Continua l'opera di avvicinamento tranella conferenza stampa congiunta con ilShinzo Abe, a Mar-a-Lago, Donald Trump ha detto che "". Trump ha anche detto di sperare di poter vedere "".