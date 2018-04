ROMEO SANTOS A NAPOLI PER UN CONCERTO STREPITOSO.

Cresce l'attesa per il concerto di Romeo Santos. Il"Re della Bachata", ex leader degli "Aventura, sarà a Napoli Domenica 6Maggio all'Arenile di Bagnoli (ore 20) per un live che farà sognare isuoi fan e gli amanti del genere. Dopo i sold out fatti registrare negli Usa, il tour di Romeo Santos (uno degli artisti più seguiti al mondo con i suoi 35 milioni di like sulla sua pagina Facebook) fa tappa all'ombra del Vesuvio grazie ai gruppi Advent, Flava e Lurova che stanno organizzando l'evento nei minimi dettagli.

Il concerto sarà aperto da Daniel "Decibel" Bellini speaker ufficiale della SSC Napoli e vedrà, inoltre, l'esibizione di alcuni rapper e cantanti campani tra cui Vincenzo Bles. L'organizzazione ha, inoltre, voluto dare spazio ad una Associazione Onlus che si occupa di raccogliere fondi e medicinali per i bambini del Venezuela, e chesarà presente all'evento con uno stand organizzato per l'occasione. I biglietti del concerto, che stanno già andando a ruba, possono essere acquistati sui circuiti ticket one e go 2.

Media Partner dell'evento il gruppo Kiss Kiss e Contatto Television Italia.