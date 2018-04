Nuova Zelanda : Kasmeer Lata vende la figlia 15enne a 1000 uomini

Gli agenti hanno subito raggiunto la mamma, Kasmeer Lata, arrestandola, adesso è stata condannata e dovrà scontare di 6 anni e 11 mesi di carcere. Anche il compagno della donna è stato partecipe alla tortura perchè ha spinto la ragazzina a prostituirsi. Nei due anni di schiavitù sessuale la mamma avrebbe guadagnato 100 mila dollari, la madre ha convinto la 15enne a vendere il proprio corpo dicendole di avere bisogno di denaro e di essere in grave difficoltà.

Una storia assurda dalla Nuova Zelanda dova una madre aveva ridotto suaa una se in meno di due anni l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali con oltre. La prima volta in occasione del suo 15esimo e fino al al 2016, quando la giovane è riuscita a fuggire dalla sua casa in cui la donna la teneva rinchiusa e ha raccontato tutto alla polizia.