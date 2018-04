Boeing Southern Airlines : Il motore esplode durante il volo, un morto

L' orrore del volo della Southern Airlines partito dall'aeroporto "LaGuardia" di New York è Marty Martinez con i 143 passeggeri e i cinque membri dell'equipaggio che stavano volando verso Dallas, ad un certo punto il motore di sinistra del Boeing 737-700 è esploso costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza nello scalo di Philadelphia. Il terribile incidente ha causato la morte di almeno una persona. La Southern Airlines su Twitter : "Qualcosa non va con il nostro aereo, sembra che stiamo andando giù... La sicurezza per noi è sempre una priorità, stiamo lavorando in maniera diligente per offrire supporto ai clienti e all'equipaggio. Condivideremo informazioni quando saranno confermate"





Secondo una prima ricostruzione a spingere il capitano ad atterrare a Philadelphia è stata l'esplosione del motore sinistro, dei frammenti hanno colpito e distrutto il finestrino che si trovava all'altezzza della 17a fila dove una passeggera è stata parzialmente risucchiata all'esterno al momento dell'atterraggio, avvenuto dopo che l'aereo aveva perso pressione in modo violento. Sono dovuti accorrere almeno altri tre passeggeri per trascinarla dentro.