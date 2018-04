Londra, ancora violenze : muore 18enne accoltellato

La polizia è intervenuta per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare, purtroppo il ragazzo è deceduto. Numerosi gli atti di violenza nella capitale londinese dove in 11 occasioni, a perdere la vita sono stati minorenni. Come per altri casi precedenti, Scotland Yard ha lanciato anche a Forest Gate un pressante appello a tutti i possibili testimoni di quanto accaduto a farsi vivi.





Il comune di Londra ha provato a rassicurare gli abitanti sottolineando che la capitale britannica "resta una delle città più sicure al mondo", ma solo a febbraio in città sono state uccise 15 persone e nella settimana dal 14 al 20 marzo hanno perso la vita 8 persone, tutte sotto i 30 anni.

Un 18enne è stato ucciso nella notte a, nella zona di Forest Gate, settore est della metropoli. Sono quasiin città nel 2018, una sessantina gli omicidi totali nella capitale britannica da gennaio ad oggi. Nella notte è morto un diciottenne,ieri sera nell'ennesimo agguato registrato dall'inizio dell'anno nella capitale britannica.