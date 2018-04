Don Euro e la bella vita con i soldi dei fedeli. Il vescovo Santucci e la sua verità: Non mi dimetto

Per tale motivo non vi è stata nessuna tentata truffa all'assicurazione poichè a detta dello stesso vescovo non vi erano rapporti diretti tra lo stesso con l’agenzia che gestiva una polizza sanitaria di Don Euro. Ancora adesso, però Don Euro abita in una casa di proprietà della Diocesi ma il vescovo chiarisce anche questo e dice: "Quando il prete è stato invitato ad allontanarsi dalla Diocesi, non sapeva dove andare, e gli è stato messo a disposizione un appartamento. Appena conclusa la vicenda giudiziaria, quando l’Istituto per il Sostentamento del Clero deciderà una volta per tutte il futuro di Morini (Don Euro), quest’ultimo andrà a stare da un’altra parte oppure pagherà un affitto alla Diocesi.





Infine, Monsignor Santucci, conclude così: “Sono in forte imbarazzo, ho pensato a lungo di dimettermi, ma infine ho deciso di andare avanti, per chiarire al meglio questa triste vicenda”.

Il casoche ha fatto scalpore, ne parla per la prima volta ilche racconta la sua verità dopo il rinvio a giudizio. “Non mi dimetto perché sarebbe come dar ragione a chi mi accusa”, ha dichiarato monsignor Santucci. Monsignor Santucci ha infatti deciso di parlare sulla vicenda che lo vede coinvolto nel caso Don Euro, ilche faceva la bella vita con i soldi dei fedeli, chiarendo alcuni punti. Il vescovo definisce false le accuse a lui mosse sostenendo che i soldi utilizzati per aiutare Don euro facevano parte di un fondo a disposizione dello stesso vescovo, che poteva essere utilizzato a suo piacimento, anche perché “se un sacerdote sbaglia è giusto riprenderlo ma anche aiutarlo”, sostiene.